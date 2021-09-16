Россиянам рассказали о полезных свойствах лимона

Лимоны являются крайне полезными фруктами, которые можно есть как в чистом виде, так и добавлять в различные блюда в качестве заправки. О том, какую пользу могут принести лимоны, рассказал Daily Storm.

Лимоны способны восстанавливать печень человека, а входящее в состав этих фруктов вещество лимонен помогает формированию желчи и регенерации печени. Также лимонен является компонентом многих БАДов для детоксикации организма.

Специалисты советуют выпивать утром 400 миллиграмм воды с двумя столовыми ложками лимонного сока. Кроме того, из сока лимона можно сделать вкусную и полезную заправку для салата.