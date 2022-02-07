Россиянам рассказали о новых профессиях в сфере кибербезопасности

Три новых профессии возникнут в сфере кибербезопасности уже в ближайшее время. Таким мнением поделились члены экспертной подгруппы по кибербезопасности Национальной технологической инициативы (НТИ) «Энерджинет» в рамках аналитического отчета «Об образовании специалистов по информационной безопасности в Российской Федерации», передала «Газета.ru».

По мнению экспертов, в данной сфере появятся профессии «специалист по информационной безопасности в кредитно-финансовой сфере», «специалист по криптографической деятельности», «специалист по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры». Профессиональные стандарты для таких специалистов уже разработаны.

При этом большинство работодателей отмечают, что сейчас выпускники ВУЗов являются достаточно квалифицированными лишь в 15% случаев.