Интересное 28 марта 2023, 17:33 Россиянам рассказали о необычных способах применения кофе

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Популярный кофейный напиток можно использовать для решения различных бытовых проблем. Об этом сообщил сайт «Ридус».

Кофейные зерна обладают способностью впитывать запахи, поэтому контейнер с кофе можно разместить в автомобиле, кухонных шкафах и в холодильнике. Также измельченный кофе зачастую используют для приготовления домашних скрабов и уходовых масок.

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Кроме того, кофейная гуща с небольшим содержанием воды способна устранить незначительные царапины на темной мебели.