Россиянам рассказали о необычных подарках на День учителя | 360°

Интересное 28 сентября 2022, 16:50 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Россиянам рассказали о необычных подарках на День учителя Именная ручка станет необычным подарком на День учителя РИА Новости

Читать 360tv в

Приближается День учителя. Многие родители и школьники обеспокоены тем, какой же подарок стоит подготовить для преподавателя. РИАМО составило топ необычных подарков.

Многие люди привыкли дарить преподавателям букеты. Однако гораздо более практичным и интересным подарком может стать цветок в горшке. Такой подарок будет долго напоминать об учениках и поднимать учителю настроение.

Реклама

Полезным подарком для учителя может стать Многофункциональное устройство (МФУ), в которое входит принтер, копировальная машина и сканер. Преподавателю не придется таскать кучу материалов. Все необходимое можно будет распечатать прямо в кабинете.

Реклама

Кресло со встроенным массажером поможет учителю расслабиться во время напряженного учебного дня. Кроме того, преподавателя наверняка обрадует сладкий подарок. Можно заказать стилистически оформленный торт или именной набор конфет. Однако перед этим важно убедиться, ест ли преподаватель сладкое.

Каждому учителю необходим набор канцелярских принадлежностей, ежедневник или ручка. Чтобы подарок стал более креативным, стоит заказать гравировку с именем преподавателя.

0 0 0 0 0 0