Интересное 24 марта 2023, 15:15 Россиянам рассказали о минусах работы в опенспейсах

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Одним из основным методов организации рабочего пространства на сегодняшний день являются офисы с открытой планировкой. О минусах работы в опенспейсах сообщила «Москва 24».

Многие проведенные исследования подтвердили, что в таких условиях работники подвержены постоянному стрессу и психологической перегрузке.

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Отмечается, что к минусам опенспейсов также относятся отсутствие личного пространства и невозможность сосредоточиться из-за постоянного шума.

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