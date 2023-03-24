24 марта 2023, 15:15
Россиянам рассказали о минусах работы в опенспейсах
Одним из основным методов организации рабочего пространства на сегодняшний день являются офисы с открытой планировкой. О минусах работы в опенспейсах сообщила «Москва 24».
Многие проведенные исследования подтвердили, что в таких условиях работники подвержены постоянному стрессу и психологической перегрузке.
Реклама
Отмечается, что к минусам опенспейсов также относятся отсутствие личного пространства и невозможность сосредоточиться из-за постоянного шума.
Реклама
Работа
Реклама
Реклама