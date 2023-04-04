04 апреля 2023, 16:16
Россиянам рассказали о месте на Земле с самым тонким озоновым слоем
Самый тонкий озоновый слой находится в тропических областях. Об этом рассказал метеоролог, член-корреспондент ИФА РАН, профессор Николай Еланский в беседе с «Газетой.Ru».
По словам специалиста, минимальное содержание озона в тропиках объясняется отсутствием его накопления в верхней стратосфере.
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Еланский также отметил, что большой озоновый слой находится в некоторых полярных местах. Это связано с устойчивыми воздушными массами в таких областях, добавил метеоролог.
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