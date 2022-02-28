Россиянам рассказали о лучших советских фильмах для развития детей

Заслуженный учитель России, историк Александр Снегуров рассказал, какие советские фильмы и передачи необходимо показывать детям для их развития. Об этом сообщили NEWS.ru.

Специалист подчеркнул, что детям важно показывать фильмы, посыл которых заключается в добре, справедливости и дружбе. Многие советские передачи и фильмы, несмотря на острые повороты сюжета и разворачивающиеся драмы, концептуально внушают веру в человечество и отражают фундаментные ценности людей.

«Из передач советской эпохи рекомендовал бы для показа выборочные программы из циклов „В гостях у сказки“, „Хочу все знать!“, „Будильник“, „Выставка Буратино“, „До 16 и старше…“», — отметил специалист.

Среди фильмов он посоветовал обратить свое внимание на «Валькины паруса», «Оруженосец Кашка», «Планета бурь», снятые по произведениям Крапивина. Также он рекомендовал показать детям «Ключ без права передачи», «Сказка о потерянном времени», «Пятнадцатилетний капитан», «Фантазеры», «Весенние перевертыши», «Республика ШКИД», за основу которых были взяты работы Казанцева.