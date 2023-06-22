Интересное 22 июня 2023, 19:03 Россиянам рассказали о лучших смотровых площадках Санкт‑Петербурга Сигнальную башню назвали одной из самых интересных смотровых площадок Петербурга

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Летом многие туристы отправляются в Санкт-Петербург. Увидеть город с высоты — мечта многих путешественников. Телеканал «Санкт‑Петербург» перечислил лучшие смотровые площадки Ленинградской области.

Одна из самых интересных смотровых площадок является Сигнальная башня в Гатчине. Функцию смотровой площадки она выполняет еще со времен Николая Первого. Ее высота составляет 34 метра. Она открывает обзор на Приоратский, Дворцовый и Зверинец, собор Покрова Пресвятой Богородицы, Дворцовый плац, а также дома и улицы Гатчины.

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Также стоит посетить Певческую башню в Пушкине. Она возвышается на 30 метров. При этом добраться до верха можно на лифте. С площадки можно будет увидеть Екатерининский собор.