Россиянам рассказали о лучших местах для отдыха в Тюмени

Последние дни лета необходимо провести так, чтобы они запомнились надолго. В связи с этим россиянам рассказали, какие места являются лучшими для отдыха в Тюмени. Об этом сообщил «ФедералПресс».

Особенное удовольствие может подарить верховая езда. В Тюмени существует несколько организаций, которые проводят конные прогулки. Среди них — «Конный двор», ранчо «Райское» и «Аллегро». Стоимость такого отдыха начинается от 1200 рублей в час.

Еще один вид необычного развлечения — водная прогулка на сапе. Тюмень славится своими водоемами. Новичкам рекомендуют отправиться на реку Туру или Муллашинский карьер. А профессионалам — посетить Андреевское озеро. Арендовать сап можно за 800 рублей в час.

Турбаза «Кулига-парк» предлагает много вариантов экстремального отдыха. В летний период работает троллей, стоимость которого начинается от 300 рублей за спуск, а также веревочная трасса — от 400 рублей за одну трассу. Зимой же в этом месте можно покататься на тюбингах.