01 марта 2023, 16:14
Россиянам рассказали о лечебном воздействии кошек на человека
В первый день весны в России отмечается День кошек. О том, какое лечебное воздействие способны оказывать домашние животные на своего хозяина, сообщилLife.
Ученые провели множество исследований и выяснили, что присутствие кошек в доме оказывает положительное влияние на человека, страдающего эмоциональными нарушениями и различными зависимостями. Так, питомцы становятся отличными спутниками жизни при депрессивных заболеваниях.
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Также кошки могут оказывать расслабляющий эффект на человека и служить ему своего рода грелкой — температура пушистого питомца выше человеческой. Кроме того, мурчание домашних любимцев способно благоприятно влиять на работу иммунной системы человека.
Коты
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