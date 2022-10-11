Россиянам рассказали о ходе восстановления Крымского моста | 360°

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Россиянам рассказали о ходе восстановления Крымского моста

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Восстановление Крымского моста идет полным ходом. Сейчас туда съезжаются автомобили спецтехники и прибывают рабочие. Об этом сообщил телеканал «Звезда».

По железной дороге продолжают ходить поезда. Из их окна можно наблюдать за строительством моста. Проезжая место взрыва, поезда замедляют ход, а рабочие временно приостанавливают движение.

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«Вдалеке виден плавающий кран — скорее всего, он будет восстанавливать сдвинутые взрывом опоры», — рассказал корреспондент.

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Крымский мост

Строительство

Взрыв на Крымском мосту

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