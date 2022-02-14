Россиянам рассказали о главных уловках арендаторов-мошенников

Мошенники, которые представляются арендаторами, способны продать жилплощадь по поддельной доверенности с правом продажи. О главных уловках преступников рассказала заместитель директора департамента аренды квартир ИНКОМ-Недвижимость Оксана Полякова. Об этом сообщило агентство «Прайм».

Специалист подчеркнула, что мошенники обычно не пользуются услугами серьезных агентств недвижимости. Как правило, на арендодателя такие люди выходят самостоятельно. Эксперт посоветовала не доверять нанимателям документы о праве собственности на жилплощадь. Кроме того, важно получить от человека, которому вы сдаете в аренду жилье, паспортные данные, передали NEWS.ru.

«Чтобы исключить любую возможность реализации квартиры без вашего ведома, следует подать в Росреестр заявление о запрете на совершение регистрационных действий без участия собственника», — заявила эксперт.