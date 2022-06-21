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    21 июня 2022, 17:58

    Россиянам рассказали о бюджетных решениях для дизайна интерьера

    Арина Бобкова

    Простые и бюджетные решения помогут сделать интерьер визуально дороже. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на издание «Лиза».

    Россиянам рассказали о бюджетных решениях для дизайна интерьера

    Для того, чтобы значительно преобразить визуальный облик квартиры, достаточно использовать всего три недорогих предмета. Первый из них — диванные подушки с рисунками. С их помощью атмосферу дома можно сделать более уютной. Важно, чтобы такие предметы были в одной цветовой гамме и не контрастировали с остальным обликом жилья.

    Образ кухни можно разнообразить с помощью баночек с крупами. Их можно сделать самостоятельно или приобрести уже готовые. Также улучшить внешний вид кухни поможет красивая бутылка с маслом. Лучше всего выбрать сосуд необычной и изящной формы.

    Еще один предмет, которым можно украсить как кухню, так и гостиную — сухие цветы. Такое украшение не устаревает. При этом подобные растения не портятся и могут простоять длительное время. Лучше всего выбрать эвкалипт, чертополох или лаванду.