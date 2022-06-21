Россиянам рассказали о бюджетных решениях для дизайна интерьера

Простые и бюджетные решения помогут сделать интерьер визуально дороже. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на издание «Лиза».

Для того, чтобы значительно преобразить визуальный облик квартиры, достаточно использовать всего три недорогих предмета. Первый из них — диванные подушки с рисунками. С их помощью атмосферу дома можно сделать более уютной. Важно, чтобы такие предметы были в одной цветовой гамме и не контрастировали с остальным обликом жилья.

Образ кухни можно разнообразить с помощью баночек с крупами. Их можно сделать самостоятельно или приобрести уже готовые. Также улучшить внешний вид кухни поможет красивая бутылка с маслом. Лучше всего выбрать сосуд необычной и изящной формы.

Еще один предмет, которым можно украсить как кухню, так и гостиную — сухие цветы. Такое украшение не устаревает. При этом подобные растения не портятся и могут простоять длительное время. Лучше всего выбрать эвкалипт, чертополох или лаванду.