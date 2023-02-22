Интересное 22 февраля 2023, 17:49 Россиянам рассказали, можно ли кормить домашних питомцев блинами

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Владельцам собак и кошек не стоит угощать своих любимцев блинами. О вреде такого лакомства для четвероногих друзей рассказал ветеринар Богдан Галкин в беседе с News.ru.

По словам специалиста, блины даже без привычных начинок оказывают негативное воздействие на пищеварение питомцев.

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Как сообщил «Политэксперт», такое угощение является слишком жирным для животных и может вызвать у них обострение гастрита и панкреатита.

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