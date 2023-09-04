Интересное 04 сентября 2023, 17:39 Россиянам рассказали, куда писать жалобу, если не дали отопление осенью Россиянам посоветовали обращаться на горячую линию МОЭК при отсутствии отопления

Читать 360tv в

В ближайшее время в квартирах начнут давать отопление. Однако важно знать, куда стоит обращаться, если батареи остались холодными. Об этом рассказала Общественная Служба Новостей.

Отопление подключают при соблюдении двух условий: среднесуточная температура опустилась ниже восьми градусов тепла и такой показатель продержался пять дней.

Реклама

Если же отопление так и не дали, то стоит обратиться по горячей линии — +7 (800-10) 0-23-29. Также оставить заявку можно через портал госуслуг, горячую линию МОЭК или свою управляющую компанию.