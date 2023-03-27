27 марта 2023, 14:30
Россиянам рассказали, когда лучше стерилизовать кошек
Стерилизация кошки и кастрация котов позволяет устранить половую активность животных. О лучшем времени для проведения таких процедур рассказала ветеринар Ангелина Сиротина радиостанции «Говорит Москва».
По словам специалиста, достижение питомцем семи-восьми месяцев является самым благоприятным периодом. Если же не провести кастрацию или стерилизацию, животные могут вести себя агрессивно и беспокойно.
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Ветеринар отметила, что особая активность у кошек и собак проявляется именно с наступлением весны.
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