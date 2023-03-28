Интересное 28 марта 2023, 17:32 Россиянам рассказали, какой овощ без проблем растет на подоконнике Россиянам посоветовал выращивать томаты на подоконнике

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Овощи с трудом относятся к перепадам температур, однако существует культура, которую можно выращивать даже на подоконнике. Председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал об этом растении в беседе с LIFE.

По словам специалиста, довольно легко перепады температуры переносят томаты. Они могут без проблем расти на подоконнике, а яркие солнечные лучи только помогут им созревать.

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«Рассада практически всех цветочных культур тоже обожает подоконник. Также бобовые и травы любят расти на подоконнике: базилик, мята, мелисса и т. д.», — отметил депутат.