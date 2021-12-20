Россиянам рассказали, какой алкоголь лучше употреблять зимой, чтобы согреться

В Россию в ближайшее время придет значительное похолодание. В связи с этим психиатр-нарколог Алексей Казанцев рассказал в беседе с «Ридусом», можно ли согреться алкоголем, вернувшись с улицы.

По словам специалиста, водка является не лучшим средством в борьбе с морозом. Все дело в том, что рекомендуемая «здоровая доза» крепких спиртных напитков — 50 граммов. Этого количества не хватит для того, чтобы согреться.

Гораздо разумнее заменить водку на глинтвейн. В нем содержится меньший процент алкоголя. При этом данный напиток куда более полезен для здоровья.

«Глинтвейн предпочтительнее, потому что его литрами не пьют. Одна чашка вполне может помочь ощутить тепло и почувствовать себя более комфортно после мороза. Если его больше выпить, то на следующий день ждите головную боль, потому что в напитке содержится сахар», — отметил специалист.

Казанцев заявил также, что согревающие свойства напитка заключены не в алкоголе, а в пряных специях. По этой причине можно заменить классический глинтвейн на безалкогольный вариант, который готовят на фруктовом соке.