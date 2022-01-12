Россиянам рассказали, каких необычных животных можно встретить в заповедниках страны

В российских заповедниках обитают уникальные животные, охраной которых занимается государство. Таким мнением поделилась координатор проектов по сохранению видов Всемирного фонда дикой природы Наталья Дронова. Об этом сообщил RT.

Специалист подчеркнула, что сохранить редких животных сейчас представляется возможным только с помощью заповедников. Всего по России площадь заповедников составляет 13%.

«Так, для охраны амурского тигра были созданы заповедники Сихотэ-Алинский и Бастак, национальный парк „Зов тигра“. Для охраны дальневосточного леопарда создан национальный парк „Земля леопарда“, для снежного барса — Сайлюгемский национальный парк, для сайгака — заповедник „Черные земли“ и заказник „Степной“», — рассказала Дронова.