Интересное 28 апреля 2023, 12:21 Россиянам рассказали, какие тренды ждать летом 2023 года Стилист Ивченко: летом в моду придут юбки с разрезами

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Стилист София Ивченко в разговоре с изаднием Lenta.ru рассказала, каких трендов ждать в летнем сезоне 2023 года. По ее словам, в моду снова возвращается женственность.

Девушки смогут приобрести юбки мини или с разрезами. Что же касается цветов, то наиболее актуальными станут болотный и бирюзовый. Также в моду вернутся неоновые оттенки и лавандовый цвет.

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«Новый цвет — лосось, топленое молоко. Также хочу отметить самое модное сочетание — это монохром в цвете», — процитировал сайт kp.ru имиджмейкера Алевтину Александрову.

Если говорить о принтах, то летом этого года в одежде можно будет встретить цветной горох, размазанные или крупные цветы, изображения обоев из 90-х и другие арт-рисунки.