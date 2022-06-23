Россиянам рассказали, какие ремонтные работы необходимо согласовывать

Многие люди не знают о том, что некоторые ремонтные работы необходимо согласовывать. В противном случае есть вероятность нарваться на штраф. Об этом сообщил LIFE.

При замене окон стоит соблюдать ряд правил, которые учтены в законах Российской Федерации. В первую очередь, нельзя менять размер или конфигурацию оконного блока, так как подобные действия являются перепланировкой. Кроме того, собственник не может менять архитектурный рисунок оконного блока, а также ставить окна, которые не соответствуют цвету, закрепленному в колористическим паспорте дома.

Кроме того, хозяин квартиры не может устанавливать натяжные потолки, если объем жилья после этого уменьшится более чем на 5%.

«Как правило, у проверяющих не возникает претензий, если натяжной или подвесной потолок установлены в одной-двух комнатах, а вот если тотально во всей квартире, то вполне могут потребовать согласовать это конструктивное решение. И такой подход поддерживается судом», — пояснила эксперт-оценщик Светлана Новокшанова.

По регламенту также запрещено самостоятельно менять радиаторы домашнего отопления а также переустанавливать плиту в другое место. За эти действия можно получить штраф в размере до 2500 и до 1500 рублей соответственно.