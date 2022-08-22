Россиянам рассказали, какие места стоит посетить в Нижнем Новгороде

Один из шефов тревел-реалити «Повара на колесах», шеф-повар московского ресторана Uhvat Виктор Белей рассказал россиянам, куда точно стоит сходить, если вы приехали в Нижний Новгород. Об этом написал сайт Teleprogramma.pro.

По словам шеф-повара, город значительно преобразился за последние несколько лет. Здесь можно получить истинное удовольствие, просто прогуливаясь по улочкам с видом на Кремль.

«Обязательно пройдитесь по улочкам, набережным и смотровым, зайдите в Кремль, прокатитесь на чертовом колесе. Проведите время, неспешно наблюдая за ритмом города, за местными — получите нереальное удовольствие!» — сообщил он.

Кроме того, можно посмотреть на город с воздуха. Пятнадцатиминутный полет обойдется в 15 тысяч рублей.

«В Нижнем Новгороде есть подъемник, который перевозит людей из одной части города в другую. Прокатитесь на нем — это доступно каждому. А тем, у кого есть свободные средства, рекомендую взять вертолетную прогулку. Она обойдется в 15 тысяч за 15 минут, но сумма вполне подъемная и определенно стоит того. Мы попробовали — получили классное яркое впечатление на всю жизнь!» — рассказал Белей.

Из местных ресторанов больше всего шеф-повара удивил ресторан «Кусто», где он и его команда попробовали устрицы, салат «Краб под шубой», хе из волжского судака и десерт «Морской еж». Как отметил шеф-повар, он обязательно вернется сюда снова.