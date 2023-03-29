Интересное 29 марта 2023, 14:16 Россиянам рассказали, какие картины негативно влияют на энергетику дома

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В своей квартире не стоит вешать портреты с изображением умерших родственников и картины с агрессивным и мрачным сюжетом. Об этом сообщила эксперт по фэншуй, астролог Ольга Николаева в беседе с «Москвой 24».

По словам эксперта, на внутреннее подсознание человека плохо влияют изображения с оружием и сценами насилия. Также негативную энергетику окружающего пространства могут создавать любые картины, которые будут вызывать у человека негативные эмоции.

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Николаева отметила, что в доме лучше всего вешать портреты своих наставников и учителей.