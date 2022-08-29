Россиянам рассказали, какие букеты будут популярны на 1 сентября

Приближается 1 сентября. По старой традиции школьники понесут своим преподавателям в порядок букеты. РИАМО сообщил, какие композиции будут популярны в этом году и в какую цену в среднем обойдутся цветы.

В среднем бюджетный букет можно будет приобрести за 1,5-2 тысячи рублей. Особой популярностью 1 сентября будут пользоваться композиции красного цвета с использованием листьев, каштанов и желудей. Кроме того, благодаря подобным украшениям себестоимость букета можно значительно снизить.