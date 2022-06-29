Россиянам рассказали, какая летняя одежда помогает скрыть недостатки фигуры

Не все люди успевают похудеть к лету. Но с помощью правильно подобранного гардероба можно скрыть недостатки фигуры и выглядеть потрясающе даже в период летней жары. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на «Профиль».

Широкий пояс — отличный вариант скрыть недостатки на талии. Благодаря оптическому обману он помогает сделать талию более узкой и приблизить фигуру к типу «песочные часы». Также полным девушкам стоит присмотреться к юбкам размера макси. Стоит выбирать модели с зауженной талией и расширением кроя на бедрах.

«Блузки, платья и футболки с V-образным вырезом способны вытянуть фигуру и визуально уменьшить объемные плечи и декольте. Если у вас есть линия талии, то подберите кроп-топ с таким вырезом и наденьте брюки с завышенной талией. Этот образ сделает вас намного стройнее», — отметили эксперты.

Брюки и джынсы также лучше выбирать с завышенной талией. Они помогают спрятать живот. Самыми удачными моделями являются бойфренды, клеш, прямые и укороченные. А скрыть объем на руках помогут блузка или рубашка с рукавом три четверти.