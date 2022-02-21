Россиянам рассказали, как защитить кожу рук в период холодов

Зимой кожа рук подвергается воздействию холодов и из-за этого начинает сохнуть и трескаться. Руководитель сети маникюрных салонов в Оренбурге Анна Новикова рассказала, как защитить руки во время холодов. Об этом сообщили Nation News.

Специалист подчеркнула, что о коже рук необходимо заботиться с раннего возраста. Их кожу важно очищать. При этом лучше приобретать мыло на кремовой основе. Сыло не должно сушить руки.

«После мытья обязательно промакиваем руки салфеткой, не нужно сильно их тереть, чтобы избежать лишнего трения. Достаточно лишь убрать излишки влаги. Если не убрать влагу с рук и выйти сразу на улицу, то кожа начнет обветриваться», — отметила специалист.

Также стоит увлажнять руки с помощю крема, лосьона или био-воска. Последнее вещество способно обволакивать руки как перчатки. Лучше всего использовать воск перед отходом ко сну. Он создаст оболочку на руках, которая напитывает кожу влагой и полезными микроэлементами.