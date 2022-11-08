Россиянам рассказали, как защитить дачное имущество от кражи в зимний период | 360°

Интересное 08 ноября 2022, 05:11 Россиянам рассказали, как защитить дачное имущество от кражи в зимний период

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Дачный сезон подошел к концу. Многие люди уехали в город и вернуться на садовый участок лишь с приходом весны. В этот период дачи становятся наживкой для воров. Сайт pravda-nn.ru рассказал, как защитить свое имущество.

Обычно воры наблюдают за домом на протяжении длительного времени. Они выясняют, насколько часто люди посещают дачу. Злоумышленники сбивают навесные замки, а также проникают через окна. Лучше всего не оставлять на дачном участке ценные вещи, так как они могут попасть в руки к ворам.

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«Если же такой возможности нет, нужно оборудовать тайник — в доме или возле него», — рассказал начальник 9‑го отдела Управления уголовного розыска ГУ МВД по Нижегородской области Александр Хазов.

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