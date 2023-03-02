Интересное 02 марта 2023, 12:07 Россиянам рассказали, как выбрать вкусную кильку в томате

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Из-за большой популярности рыбных консервов среди россиян многие производители пытаются нажиться на производстве товара. О правилах выбора вкусной кильки в томатном соусе сообщили на сайте Пятого канала.

Любителям консервов стоит избегать покупки слишкой дешевой банки. Так, стоимость кильки в томате не должна быть ниже 60 рублей.

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Как сообщили «Дни.ру», также стоит обращать внимание на маркировку товара и на состояние самой банки. Если она вздута или повреждена, то от покупки стоит отказаться.