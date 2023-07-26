Интересное 26 июля 2023, 16:52 Россиянам рассказали, как выбрать подходящий пол в квартиру Россиянам посоветовали выбирать паркет для ремонта в квартире

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Во время ремонта встает вопрос о том, из чего стоит сделать напольное покрытие. NEWS.ru рассказал, как выбрать подходящий материал.

Одним из самых экологичных вариантов для квартиры является паркетная доска. При такой укладке пола верхний слой наклеивается на подложку из фанеры и древесных планок.

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Паркет можно укладывать на систему «теплый пол». Кроме того, можно выбрать любой рисунок, а износившиеся элементы без проблем можно заменить. Плюсом является еще и то, что за ним довольно просто ухаживать.

Из минусов можно выделить чувствительность к влаге, рассыхание и запрет на использование агрессивных моющих средств.