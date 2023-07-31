Интересное 31 июля 2023, 22:17 Россиянам рассказали, как выбрать качественный арбуз Россиянам посоветовали выбирать арбузы с сухим хвостиком

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Качественный арбуз не должен иметь трещин. Кроме того, у него должно быть яркое желтое или оранжевое пятно на боку. Об этом сообщило РИАМО.

Перед покупкой арбуза важно проверить точку продажи. Не стоит приобретать его на необорудованных развалах из автомобилей вдоль дорог и в прочих сомнительных местах. Чаще всего такие продавцы не имеют необходимых документов, которые подтверждают безопасность ягод.

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Лучше приобретать арбузы в магазинах или на официальных развалах, которые открывают в городах в августе.

Корочка у качественного арбуза должна быть твердой и блестящей. При ударе должныраздаваться умеренный звонкий звук и вибрация.