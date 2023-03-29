Интересное 29 марта 2023, 15:53 Россиянам рассказали, как выбрать качественные пельмени

Читать 360tv в

При выборе качественных пельменей в магазине стоит обращать внимание на их состав и внешний вид. Об этом сообщил Пятый канал.

Отмечается, что самыми востребованными среди россиян являются пельмени категории В. Продукт в идеале должен состоять из фарша, лука, соли, перца, воды, муки, растительного масла и яйца.

Реклама

Как сообщили «Дни.ру», при покупке пельменей также необходимо обращать внимание на срок годности продукта.