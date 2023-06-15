Интересное 15 июня 2023, 15:55 Россиянам рассказали, как выбрать хорошее мороженое Россиянам посоветовали выбирать мороженое со сливками в составе на первом месте

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Любимым летним лакомством для многих россиян, безусловно, является мороженое. «ФедералПресс» рассказал, как выбрать не только вкусный, но и полезный десерт.

В составе качественного мороженого на первом месте должны идти сливки или молоко. Также лучше выбирать продукт без деформаций. В нем не должно быть кристалликов льда. Кроме того, некачественное мороженое будет слишком мягким на ощупь.

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Также лучше выбирать порцию с равномерным цветом. Если же вы заметили пятна на мороженом, это говорит о том, что массу плохо перемешали на производстве.

От покупки слишком дешевого продукта лучше отказаться. Состав такого лакомства вряд ли вас порадует.