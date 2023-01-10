Интересное 10 января 2023, 16:58 Россиянам рассказали, как восстановить сон после праздников Сомнолог Царева: необходимо приучить себя вставать в одно и то же время freepik

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Руководитель сомнологической службы «Унисон» Елена Царева в разговоре с РБК рассказала, как можно восстановить свой сон после длительных праздников.

Как заметила эксперт, даже в праздничные дни необходимо соблюдать режим, то есть ложиться спать и просыпаться в одно и то же время. Кроме того, она порекомендовала не злоупотреблять спиртными напитками и «тяжелой» пищей в вечернее время.

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На качество сна, по словам Царевой, также могут повлиять излишки соленой, жирной, острой и мучной еды в рационе, написало ИА НСН.

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Заведующий отделением медицины сна Сеченовского университета, кандидата медицинских наук Михаил Полуэктов отметил, что на возвращение к прежнему режиму организму может понадобиться некоторое время.

«В рабочем режиме чаще всего люди недосыпают. Этот дефицит сна накапливается и проявляет себя тогда, когда мы не контролируем жестко режим. Нужно просто дать организму возможность вернуть свое», — резюмировал эксперт.