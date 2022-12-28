Интересное 28 декабря 2022, 09:28 Россиянам рассказали, как утеплить окна зимой Парафин поможет утеплить окна зимой

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Порой из-за старых окон в квартире может быть холодно. Сайт podolskriamo.ru дал советы о том, как утеплить их в зимний период.

Если в вашем доме установлены старые деревянные окна, их стоит рассмотреть на предмет трещин. В случае, если вы обнаружили их, необходимо очистить древесину от краски и залить просветы парафином. Можно использовать также замазку или шпатлевку.

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Пластиковые окна стоит перевести в зимний режим. Если данный метод не помог, стоит проверить их на наличие щелей и загерметизировать с помощью силиконового герметика, написали «Дни.ру».

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