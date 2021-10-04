Россиянам рассказали, как укрепить иммунитет при помощи глинтвейна

Доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что глинтвейн не только помогает согреваться в холодное время года, но и без добавления алкоголя сможет благоприятно повлиять на иммунитет. Об этом он сообщил радиостанции Sputnik.

«Глинтвейн употребляют в качестве согревающего напитка. Тут механизм простой: сам алкоголь обладает сосудорасширяющим эффектом, плюс туда входит ряд специй типа корицы и гвоздики, которые добавляют для согревающего эффекта. То же самое действие будет, если мы это все смешаем и обойдемся без алкоголя. Может быть, специфический вкус будет утрачен, но согревающий эффект останется, а также будут противовоспалительные и иммуностимулирующие эффекты. Если положить побольше гвоздики, то не будет заметно, что алкоголя нет», — отметил диетолог.

Он пояснил, что именно без алкоголя этот согревающий напиток становится полезным. Ведь в его состав входит апельсин или апельсиновая цедра, который стимулирует иммунитет, укрепляет и защищает иммунные клетки. А добавленные в глинтвейн специи обладают тонизирующим, иммуностимулирующим, противовоспалительным действием.