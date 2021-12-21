Россиянам рассказали, как украсить елку в ретро-стиле

В преддверии Нового года в Москве начали работать праздничные базары. На них можно приобрести красивые новогодние украшения. По мнению дизайнеров, украшать елку в этом году стоит в стиле ретро, передала «Вечерняя Москва».

Запастись вдохновением можно на фабрике елочных игрушек, расположенной в парке «Сокольники». Там действует выставка ретро-игрушек. К примеру, можно найти подвеску в виде космонавта. Такую игрушку выпустили в честь первого полета человека в космос. Экскурсовод Светлана Мещерякова подчеркнула, что в СССР часто выпускали елочные украшения, приуроченные к какому-либо событию.

Еще одним необычным экземпляром является игрушка в форме початка кукурузы. Их производили в период правления первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева.

«Она посвящена подъему сельскохозяйственных культур в России. Помимо кукурузы на елку вешали баклажаны, кабачки, фасоль и прочие овощи. У москвичей такие украшения были очень популярны, так как они несли в себе некий патриотический дух», — отметила экскурсовод.