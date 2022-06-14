Россиянам рассказали, как спастись, если вы оказались в открытом море

Летом многие люди проводят свой отпуск на море или у других водоемов. В этот момент очень важно соблюдать правила безопасности. Председатель Всероссийского общества спасания на водах «Восвод» Сергей Михайлов рассказал, что делать, если существует риск утонуть, передала «Вечерняя Москва».

Во время отдыха на воде крайне важно соблюдать ряд правил. Специалист подчеркнул, что водное пространство представляет угрозу для человека, из-за чего не стоит терять бдительность.

«Уплывать далеко от берега на любом надувном средстве плохая затея, потому что при экстренных ситуациях шансы на спасение в разы уменьшаются. В связи с этим я не рекомендую заплывать за буйки, засыпать во время водной прогулки на матрасе, круге, автомобильной камере, — пояснил Михайлов.

Кроме того, он пояснил, что делать в случае, если вас все-таки унесло течение. В первую очередь стоит не устраивать панику. Если поблизости находятся люди или судна, важно подать им сигнал с помощью рук или ярких предметов.

«Никого нет поблизости? В таком случае следует лечь на плавательное средство и грести не против ветра, а наискосок — влево или вправо. Не барахтайтесь, не тратьте силы, гребите по указанной схеме, пытаясь ориентироваться в сторону берега», — отметил он.