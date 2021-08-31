Россиянам рассказали, как спасти пригоревшую сковороду

Антипригарное покрытие на сковороде со временем начинает портиться. Из-за этого еда начинает чаще пригорать. Однако вернуть посуде прежний вид можно с помощью поваренной соли. Об этом сообщило «Утро.ру».

Необходимо тщательно вымыть сковороду с использованием средства. Затем необходимо тщательно вытереть посуду. Важно, чтобы на ней не осталось воды.

После необходимо поставить сковороду на плиту и нагреть на большом огне. В раскаленную посуду нужно насыпать поваренную соль так, чтобы она полностью покрывала поверхность изделия. Важно дождаться того момента, когда соль потемнеет и превратится в коричневую массу.

Затем нужно промыть сковороду под проточной водой, а остатки соли оттереть с помощью мягкой губки. В конце нужно протереть посуду влажным кухонным полотенцем.

С помощью соли на сковороде образуется новый защитный слой. После проделанной процедуры продукты перестанут подгорать. Подобную манипуляцию можно провести даже с чугунной посудой.