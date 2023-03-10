Интересное 10 марта 2023, 18:07 Россиянам рассказали, как сокращение активности в соцсетях может улучшить здоровье

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Ученые из Великобритании провели исследование и выяснили, что улучшить состояние физического и ментального здоровья можно благодаря сокращению активности в социальных сетях на 15 минут. Об этом сообщил сайт «Ридус».

По результатам исследования, при сокращении времени нахождения в соцсетях у людей улучшалось качество сна, повышался иммунитет и проходили симптомы депрессии.

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Отмечается, что участниками эксперимента-исследования стали 50 человек в возрасте от 20 до 25 лет.

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