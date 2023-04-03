Интересное 03 апреля 2023, 17:37 Россиянам рассказали, как собрать капсульный гардероб

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Универсальные образы на все случаи жизни можно подобрать благодаря капсульному гардеробу. О том, как его правильно собрать, рассказала практикующий стилист-имиджмейкер Татьяна Преображенская в беседе с «ФедералПресс».

По словам специалиста, такой подход позволит существенно сэкономить время и убережет от спонтанных необдуманных покупок. Капсульный гардероб должен состоять из минимального количества базовых и универсальных вещей, которые не потеряют своей актуальности и позволят быстро составить нужный образ.

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Перед подбором одежды для капсулы необходимо определить сферы деятельности, для которых будут составлены образы. Также не стоит забывать об определении цветовой гаммы и выбирать те вещи, фасон которых позволит скрыть недостатки и подчеркнуть преимущества.