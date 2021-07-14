Россиянам рассказали, как себя вести, если в квартиру забрела летучая мышь

Эти зверьки обычно залетают в дома и квартиры с наступлением холодов. Однако известны случаи, когда незваные гости появляются в квартире в летнее время года. О том, как быть, если летучая мышь забрела в жилище, рассказал «ФедералПресс».

Если не пугать животное и резко не шевелиться, оно покинет дом тем же образом, которым в него попало. Если летучая мышь все-таки отказывается покидать помещение, необходимо прибегнуть к некоторым приемам.

Во-первых, нужно найти плотные перчатки, чтобы животное от испуга не смогло укусить, и картонную коробку. Когда летучая мышь примет одно положение и не будет двигаться, ее нужно аккуратно накрыть коробкой.

Поставив коробку на пол, нужно просунуть лист картона, чтобы животное не выбралось наружу, а затем отнести ее на улицу. При этом следует убедиться, чтобы рядом не было собак и котов.

Недопустимо бросать в зверька каким-нибудь предметом, потому что его крылья от удара могут повредиться.