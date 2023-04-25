Интересное 25 апреля 2023, 14:19 Россиянам рассказали, как сделать уборку приятным занятием Гендиректор клининговой компании Савчук: нужно мыть полы хорошей, приятной микрофиброй

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Чтобы процесс уборки начал приносить удовольствие, стоит закупиться хорошим инвентарем, например, начать мыть полы не серой, грязной тряпкой, а хорошей микрофиброй. Об этом изданию «ФедералПресс» рассказала гендиректор ООО «Клининговая Компания Настенька» Анастасия Савчук.

Мыть зеркала и стекла также можно специальной микрофиброй. Таким образом, не будет оставаться разводов, а сам процесс займет минимум времени.

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«Если не любите мыть окна, зеркала, купите микрофибру для стекла — ей сносу нет. Достаточно будет просто провести один раз такой салфеткой по поверхности, и у вас все блестит», — сообщила Савчук.

На сегодняшний день в магазинах продается масса приятных вещей для уборки. Можно приобрести силиконовое раскладное ведро вместо использования ржавой железной емкости.

В заключении Савчук порекомендовала наводить порядок в будние дни, а выходные использовать исключительно для отдыха.