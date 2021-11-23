Россиянам рассказали, как распознать картофель, содержащий нитраты
Специалист по питанию объяснил, что картофель без нитратов не будет выделять влагу
Специалист по питанию Елена Доронкина рассказала, как без помощи специальных приборов можно определить, что в картофеле есть нитраты. Об этом написала «Газета.ru».
«Чтобы проверить картофель на наличие химических веществ и нитратов, проведите ногтем по клубню. Видите влагу — химия есть, такой картофель брать не стоит. Картофель без нитратов влагу выделять не будет», — пояснила она.
Также при покупке этого овоща важно внимательно осматривать поверхность клубней. Наличие зеленых пятен и дырочек говорит о том, что в картофеле присутствуют алкалоиды или грибковая болезнь.
Если вы собираетесь использовать картофель для жарки, то лучше всего выбирать удлиненные коричневые клубни с сердцевиной желтого цвета. Такие же плоды подойдут и для салатов. Для варки Доронкина посоветовала брать клубни с розовой или красной кожурой, а для приготовления картофельного пюре — с белой кожурой и белой мякотью.