Россиянам рассказали, как распознать картофель, содержащий нитраты

Специалист по питанию Елена Доронкина рассказала, как без помощи специальных приборов можно определить, что в картофеле есть нитраты. Об этом написала «Газета.ru».

«Чтобы проверить картофель на наличие химических веществ и нитратов, проведите ногтем по клубню. Видите влагу — химия есть, такой картофель брать не стоит. Картофель без нитратов влагу выделять не будет», — пояснила она.

Также при покупке этого овоща важно внимательно осматривать поверхность клубней. Наличие зеленых пятен и дырочек говорит о том, что в картофеле присутствуют алкалоиды или грибковая болезнь.

Если вы собираетесь использовать картофель для жарки, то лучше всего выбирать удлиненные коричневые клубни с сердцевиной желтого цвета. Такие же плоды подойдут и для салатов. Для варки Доронкина посоветовала брать клубни с розовой или красной кожурой, а для приготовления картофельного пюре — с белой кожурой и белой мякотью.