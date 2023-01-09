Интересное 09 января 2023, 17:31 Россиянам рассказали, как продлить работу наушников в морозы Сервисный эксперт Ефимов: при нахождении на улице желательно прятать наушники под шапку freepik

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Глава направления по сервису МегаФона Никита Ефимов в разговоре с ИА «МедиаПоток» дал советы россиянам, как продлить работоспособность наушников во время сильных морозов.

Как отметил специалист, современные Bluetooth-наушники функционируют за счет литий-ионного аккумулятора, который очень чувствителен к холодам. При нахождении на улице в мороз желательно прятать гаджет под шапку или под капюшон, чтобы не дать ему перемерзнуть.

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Также можно пользоваться наушниками-вкладышами, поскольку ушная раковина не дает им замерзнуть, написало РИА ФАН.

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«После эксплуатации наушников на морозе их необходимо выдержать в условиях комнатной температуры. При этом прогрев батареи должен быть естественным, это позволит сохранить его остаточную емкость», — добавил Ефимов.

Эксперт предупредил, что при появлении конденсата на Bluetooth-наушниках может образоваться коррозия.