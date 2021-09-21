Россиянам рассказали, как привести холодильник в порядок

Обычно люди редко занимаются холодильником во время уборки. Однако ему тоже необходим тщательный уход. «Утро.ру» рассказало, как привести холодильник в порядок.

В первую очередь специалисты советуют приобрести корзину, в которую нужно складывать продукты с небольшим сроком годности. Лучше всего, чтобы цвет корзины был ярким и привлекал внимание. С помощью такой хитрости не получится забыть о продуктах, которые могут испортиться в ближайшее время.

В отсек для фруктов и овощей необходимо положить обычную газету. Она будет впитывать лишнюю влагу, а также собирать мусор — шелуху, веточки и прочие отходы.

В картонной коробке от яиц можно хранить соусы. Срежьте крышку коробки и положите баночку с соусом в каждое отверстие.

Некоторые продукты можно хранить в вертикальном положении на решетчатых полках и экономить таким образом место в холодильнике. Можно прикрепить к решетке с помощью прищепок пакетики с зеленью или ягодами.

Также специалисты советуют сделать табличку с указанием продуктов на каждой полке. Таким образом вы значительно сэкономите время.