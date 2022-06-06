Россиянам рассказали, как приготовить три вкусных блюда из клубники

Шеф-повар Анатолий Крюков рассказал россиянам, какие вкусные и простые блюда можно приготовить с добавлением клубники. Об этом передала «Вечерняя Москва».

По словам эксперта, отличным решением использования клубники станет клубничный гаспачо. Для блюда потребуются: 200 граммов клубники, 200 граммов спелых томатов, 50 граммов красного лука, мята, соль и перец по вкусу, 150 миллилитров воды, подсушенный белый хлеб и сливки.

Все ингредиенты, кроме сливок и мяты, нужно поместить в чашу блендера и взбить, затем вылить получившуюся смесь в стаканы, украсить веточкой мяты и добавить немного сливок. Консистенция должна быть плотной и однородной.

Не менее вкусным, по словам Крюкова, получится салат из свежей клубники. Для его приготовления понадобятся: две-три ягоды клубники, листья шпината или руккола, шампиньоны или вешенки, креветки. Необходимо обжарить креветки вместе с грибами, затем добавить листья шпината и клубнику, а сверху все полить соусом из оливкового масла и зернистой горчицы.

Также с добавлением клубники можно приготовить вкусного цыпленка.

«Цыпленка натираем сладкой паприкой, добавляем немного хмели-сунели и пробитого чеснока. Обжариваем его на сковороде, а потом запекаем в духовке до полной готовности. Потом разделяем цыпленка корнишона на части и выкладываем в овальную тарелку. Сверху кладем салатный микс и клубнику, поливаем бальзамическим крем-соусом», — резюмировал шеф-повар.