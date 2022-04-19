Россиянам рассказали, как правильно закупить продукты для шашлыков

Во время майский праздников росийские гражадне по традиции едут на природу, чтобы приготовить шашлык и отдохнуть от городской суеты. О том, как правильно закупить необходимые продукты для приготовления этого блюда, написал «ФедералПресс».

Лучшего всего готовить не более двух видов шашлыка. Можно выбрать традиционные: из свинины и курицы, а также рыбу. Для компании на восемь человек потребуется около 2600 грамм мяса.

В качестве гарнира можно запечь картофель и свежие овощи. На одного человека будет достаточным заготовить 300–350 грамм овощей и 250-300 грамм картофеля.

Также не стоит забывать и о соусах, которые придадут блюду дополнительный вкус и пикантность. Если вы имеете два вида шашлыка, для них можно приготовить или купить в магазине три соуса. Также можно купить обычный кетчуп, однако следует учитывать, что не все присутствующие могут любить острый или сладкий виды.