Интересное 21 декабря 2022, 14:48 Россиянам рассказали, как правильно выбрать икру к новогоднему столу «ФедералПресс»: консистенция икры должна быть упругой, а структура — зернистой

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За качество красной икры отвечает ГОСТ 31794-2012 «Икра зернистая лососевых рыб». Перед тем, как покупать этот деликатес в магазине, стоит ознакомиться с нормативами, написал «ФедералПресс».

По ГОСТу икра в банке должна быть только одного вида и одного сорта, ее консистенция должна быть упругой, а структура — зернистой. Во вкусе допускается небольшая горечь, а содержание соли — от 3 до 5% от массы продукта. Консерванты допустимы в одной банке икры из расчета 0,2% от массы продукта.

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Для того, чтобы определить, испортилась ли икра, нужно обратить внимание на следующие показатели: срок годности, запах, цвет, горечь, слизь.

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Просроченная икра имеет неприятный запах, либо запах ароматизаторов. Цвет икринок не должен быть сильно темнее стандартного. Сильная горечь также говорит о том, что продукт просроченный, как и слизь, которая остается на пальцах после употребления продукта.