Россиянам рассказали, как правильно сушить грибы | 360°

Интересное 07 сентября 2022, 14:50 Поделиться Telegram

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Viber Россиянам рассказали, как правильно сушить грибы Шеф-повар Ляхов раскрыл секрет правильного засушивания грибов

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Шеф-повар кафе фермерской кухни «Ферма» на ВДНХ Алексей Ляхов дал советы россиянам, как правильно сушить грибы. В первую очередь он порекомендовал тщательно промыть их, написала Lenta.ru.

Эксперт уточнил, что далее необходимо нанизать грибы на прочную нить и подвесить их в хорошо проветриваемом помещении.

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«Грибы также можно разложить на сито или москитную сетку с деревянной окантовкой в один слой и сушить несколько дней», — добавил Ляхов.

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Таким образом можно защищать грибы от насекомых, способных испортить заготовки.

В любом случае грибы сначала лучше подвялить на солнце при температуре 40–45 градусов Цельсия, а затем досушить до готовности при 50–60 градусах Цельсия. Если температура будет выше, то грибы потеряют цвет, вкус и аромат, резюмировал шеф-повар.

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