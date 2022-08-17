Россиянам рассказали, как правильно построить собственный дом

Из-за избытков пиломатериалов в России значительно подешевело строительство деревянных домов. В связи с этим жителям страны рассказали, что использовать для возведения жилья, а также как правильно это сделать. Об этом сообщила «Парламентская газета».

По словам экспертов, важно приобретать участок, который снабжен необходимыми коммуникациями. Далее стоит создать проект здания или использовать уже готовый. На строительство необходимо приобрести разрешение. Лучше всего остановить свой выбор на одноэтажной постройке с двускатной крышей. Такой вариант является одним из самых простых и надежных.

Для строительства дома можно выбрать один из видов материалов: сруб, каркас, кирпич или монолит. Каждый из них имеет как свои преимущества, так и недостатки. Стоит обращать внимание на индивидуальные потребности.